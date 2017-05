Consiglio islamico Svizzera: difficoltà anche a Istanbul

Il Consiglio centrale islamico della Svizzera (CCIS) non ha potuto tenere neppure a Istanbul, come avrebbe voluto, la sua conferenza "pacifista" in un primo tempo prevista a Zurigo gli scorsi 6 e 7 maggio.

Secondo quanto riferiscono oggi il "Tages Anzeiger" e "Der Bund", la polizia turca ha avvertito l'organizzazione integralista elvetica che mancava della necessaria autorizzazione e ha fatto tagliare la corrente nella sala d'albergo prescelta. Ha così impedito anche l'annunciata diffusione della conferenza via internet, destinata ai seguaci in Svizzera che non avevano potuto recarsi a Istanbul.

I due giornali svizzerotedeschi citano la dettagliata relazione pubblicata il 9 maggio su Facebook dal comico americano Aman Ali, che doveva animare la conferenza, il quale ha riferito di essere stato "quasi arrestato in Turchia lo scorso weekend per aver raccontato barzellette". Dal canto suo la portavoce Janina Rashidi, in una mail, ha indicato che la ditta che doveva organizzare la conferenza si era dimenticata di chiedere l'autorizzazione alle autorità, necessaria perché la manifestazione aveva carattere pubblico.

La conferenza "Longing for Peace" ("Voglia di pace") era stata indetta in un primo tempo al World Trade Center (WTC) di Zurigo-Oerlikon. La cassa pensione cantonale BVK, proprietaria dell'edificio, a seguito di articoli di stampa aveva però deciso di non autorizzare la manifestazione - che avrebbe dovuto riunire un migliaio di persone - per evitarsi ulteriori noie.

Il CCIS aveva allora annunciato, in una improvvisata conferenza stampa tenuta lo scorso 28 aprile nella città sulla Limmat, lo spostamento in Turchia. "Andremo dove possiamo ancora esprimere la nostra opinione, a Istanbul", in un paese "dove è ancora garantita la libertà negata in Svizzera", aveva dichiarato Ferah Ulucay, la segretaria generale dell'organizzazione presieduta dal convertito Nicolas Blancho.

https://www.facebook.com/amanalistatus/posts/10105555916396034