Consumi: spese stabili nonostante aumento redditi

Tra il 2006 e il 2014 il reddito disponibile delle economie domestiche svizzere è aumentato, ciononostante le spese per i consumi sono rimaste stabili. Le economie domestiche più povere hanno speso di più per beni e servizi, mentre quelle più ricche hanno risparmiato.

Nel 2014 il reddito disponibile mediano nella popolazione complessiva ammontava a 4'069 franchi al mese, in base agli ultimi dati dell'Ufficio federale di statistica (UST). Ciò significa che per la metà delle persone residenti in Svizzera le entrate sono superiori e per l'altra metà inferiori a tale cifra. Tenendo conto dell'inflazione il reddito è salito del 14% dal 2006.

Nello stesso lasso di tempo il budget per i consumi mediano è invece cresciuto solo del 2%, a 3'109 franchi nel 2014. Allora il budget corrispondeva al 76% del reddito, contro l'85% nel 2006. Quindi nonostante un aumento delle entrate non viene speso molto di più di prima. Di conseguenza rimane più denaro in tasca per risparmi ed investimenti, perlomeno per le fasce di reddito più alte.

Il rapporto dell'UST mostra inoltre che rispetto al 2006 la quota delle spese per beni basilari quali abbigliamento, arredamento e alimentari rispetto alle spese totali è leggermente diminuita. Per contro è stato speso di più per trasporti e trasmissione di notizie, alberghi e ristoranti nonché abitare ed energia. Questa tendenza è osservabile in tutte le fasce di reddito, ad eccezione delle spese per alimentari e abitare che sono rimaste costanti per il 20% delle economie domestiche più ricche.