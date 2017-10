Controlli stradali: 11 arresti per droga e armi sull'asse nord-sud

Negli scorsi due giorni una vasta operazione coordinata di polizia su strade e ferrovia sull'asse nord-sud ha permesso di arrestare 11 persone per possesso di droga e armi, indica in una nota odierna la polizia cantonale di Svitto.

I cantoni coinvolti sono stati otto: Ticino, Grigioni, Uri, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Zugo e Zurigo. Nelle giornate di martedì e di ieri i corpi di polizia, le guardie di confine e la polizia dei trasporti hanno ispezionato complessivamente 737 veicoli e un totale di 1393 persone.

In dodici occasioni persone o veicoli erano presenti nel sistema di ricerca e in totale undici persone sono state arrestate. Di queste, dieci devono rispondere di infrazione della legge sugli stupefacenti. Sono inoltre state sequestrate quattro armi.

Sette persone sono state segnalate per infrazioni alla legge sugli stranieri. Cinque persone non erano in uno stato idoneo alla guida e hanno dovuto consegnare la licenza di condurre sul posto, mentre altri 22 conducenti sono stati multati. In un caso la polizia cantonale di Zurigo ha sequestrato una grande quantità di marijuana ed ecstasy.