"Contromano" la rockstar Morrissey a Roma, fermato da polizia

La presenza a Roma della rockstar britannica Steven Patrick Morrissey, ex componente degli Smiths, sta creando non pochi problemi alla Questura di Roma che, dopo il verbale durante il controllo stradale, ha deciso l'invio alla Procura della Repubblica di un'informativa di reato per il comportamento tenuto dal cantante proprio dopo controllo. La rockstar ha infatti postato in rete la foto di uno degli agenti intervenuti, accusato di abusi nei suoi confronti.

Su Facebook Morrissey sostiene di essere stato minacciato con una pistola da un uomo delle forze dell'ordine. Mentre il nipote avrebbe riferito che la rockstar, mentre annullava sette concerti che stava organizzando in Italia, avrebbe detto: "con gli psicopatici che sono a piede libero non è sicuro per me stare in Italia".

La vicenda è iniziata alcuni giorni fa, quando un'auto dopo aver percorso una traversa contromano è piombata a tutta velocità in via del Corso, affollata di persone per lo shopping dei saldi, facendo scattare il dispositivo antiterrorismo. A bordo della macchina, però, oltre al conducente c'era la rock star britannica. Sono subito intervenuti i poliziotti in motocicletta che non hanno esitato a fermare l'auto ed identificare le due persone a bordo. Dopo le prime verifiche, i poliziotti hanno effettuato il verbale all'autista che ha ammesso le proprie responsabilità.

L'altra persona a bordo, Morrissey, invece, avrebbe insistito nel dire di non avere l'obbligo di declinare le proprie generalità, né di dover esibire i documenti in quanto non aveva commesso alcun reato.