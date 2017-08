Corea del Nord, esercitazioni Usa-Seul passo verso catastrofe

È il messaggio di un commento della Kcna, agenzia di stampa della Corea del Nord, sul ciclo di esercitazioni "Ulchi-Freedom Guardian", al via dal 21 agosto.

Seul e Washington hanno detto che si tratta di iniziative difensive, mentre il Nord le ha sempre considerate come le prove generali di un attacco ai suoi danni, possibilmente anche di tipo nucleare.

L'avvio delle manovre Corea del Sud-Usa cade in un momento molto delicato con l'allarme della comunità internazionale per i due test di missili balistici intercontinentali fatti dalla Corea del Nord, nonché di una minaccia per ora "congelata" di attacco contro l'isola di Guam, territorio Usa.