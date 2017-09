Corea Nord: Francia e Gb a Onu, servono nuove sanzioni

Bisogna aumentare la pressione sul regime di Pyongyang e varare nuove sanzioni contro la Corea del Nord, per penalizzare ulteriori settori dell'economia del Paese. "Ne va della nostra credibilità".

A chiederlo nel corso della riunione odierna del Consiglio di sicurezza dell'Onu sono stati i rappresentanti di Francia e Regno Unito.

"La possibilità di un negoziato con la la Corea del Nord non è mai stata così lontana", ha detto l'ambasciatore francese, mentre il rappresentante britannico ha sottolineato come il dialogo sarà impossibile fino a quando il regime di Pyongyang "non cambierà drasticamente direzione".