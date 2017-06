Corea Nord: McCain, studente Usa assassinato da regime Kim

Otto è stato "assassinato dal regime di Kim Jong-un", afferma, sottolineando che il Paese asiatico deve essere ritenuto responsabile.

Il 22enne, che ha trascorso 17 mesi di detenzione in Corea del Nord, secondo McCain "ha vissuto l'incubo in cui il popolo nordcoreano è intrappolato da 70 anni, fatto di lavori forzati, fame, crudeltà sistematica, tortura e omicidio". Gli Stati Uniti, continua, "non possono e non devono tollerare l'assassinio dei suoi cittadini da parte di potenze ostili".