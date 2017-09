Corea Nord: Onu, forte condanna, stop lanci subito

I Quindici, in una dichiarazione al termine della riunione di emergenza di ieri al Palazzo di Vetro, hanno "espresso la loro grave preoccupazione che la Corea del Nord mini deliberatamente la pace e la stabilità regionale, causando gravi timori per la sicurezza in tutto il mondo". "Tali azioni - hanno detto - non sono solo una minaccia per la regione ma per tutti gli stati membri".

La condanna del Cds segue un ennesimo lancio di un missile balistico, nella fattispecie un Hwasong-12, avvenuto ieri all'alba da un sito vicino a Pyongyang.

"È di vitale importanza che la Corea del Nord mostri immediatamente un sincero impegno alla denuclearizzazione attraverso azioni concrete, e mostri l'importanza di lavorare per ridurre le tensioni nella penisola e altrove", chiedono inoltre i membri del Consiglio di sicurezza Onu. "Tutti i membri delle Nazioni Unite - ricordano i Quindici - devono attuare pienamente ed immediatamente tutte le risoluzioni del Cds e in particolare la 2375 e la 2371".