Corea Nord: prodotto altro plutonio per armi nucleari

La Corea del Nord avrebbe prodotto un altro imprecisato quantitativo di plutonio per armi nucleari: è il risultato dell'esame di foto termiche sul complesso di Yongbyon in un rapporto di 38 North, think tank di Washington.

"Il laboratorio radiochimico ha lavorato a intermittenza e ci sarebbero stati all'apparenza almeno due cicli non segnalati di riprocessamento di combustibile spento per produrre quantità di plutonio che possono aumentare ulteriormente le scorte per le armi nucleari nordcoreane", si legge nel rapporto apparso sul sito web. L'ipotesi si poggia sul rialzo delle temperature, in almeno due casi, tra settembre e ottobre e tra marzo e giugno.