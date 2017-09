Corea Nord: Russia condanna con forza, minaccia grave

Il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov si è detto "estremamente preoccupato" per il nuovo test nucleare compiuto dalla Corea del Nord che - ha detto - merita la "condanna più forte".

La leadership nordcoreana sta creando una "grave minaccia" per la regione, ha aggiunto Lavrov mettendo in guardia sul fatto che proseguire su questa linea porterà a "gravi conseguenze".

"In questo momento è un imperativo restare calmi e astenersi da qualsivoglia azione che porti ad un'ulteriore escalation della tensione", si legge ancora nella dichiarazione di Lavorv sul sito del ministero degli esteri russo.

Quindi, l'invito di Lavrov alle parti al ritorno immediato al dialogo e ai negoziati come unica via possibile per una soluzione globale dei problemi della penisola coreana.