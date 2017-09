Corea Nord: think tank Usa, test ha causato crolli montagna

Il sesto test nucleare nordcoreano è stato tanto potente da causare evidenti crolli nelle montagne del sito di Punggye-ri, dove il tunnel utilizzato per la detonazione sarebbe collassato.

"38 North", think tank basato a Washington e legato alla Johns Hopkins University, ha pubblicato sul suo sito le foto satellitari scattate lunedì dell'area dell'esperimento fatto il giorno precedente.

Le spaccature sul monte Mantap, la vetta più alta, sono "più numerose ed estese di quelle rilevate in occasione degli altri 5 test precedenti" di Pyongyang. Ulteriori esperti hanno ipotizzato il collasso del tunnel impiegato per la detonazione della bomba all'idrogeno, come rivendicato dal Nord.

La lettura è in linea con l'annuncio fatto dal ministro della Difesa nipponico Itsunori Onodera che ha rialzato la potenza dell'ordigno da 70-100 a 160 chilotoni, sulla revisione della magnitudo fatta dal Ctbto, l'organizzazione internazionale con sede a Vienna che monitora i test nucleari: quello sganciato su Hiroshima dagli Usa nel 1945 era di "soli" 15 chilotoni.