COSAS: costi assistenza aumentano per affitti e cassa malattia

Secondo la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) per frenare questa evoluzione sono necessari maggiori investimenti nei settori della formazione professionale e dell'alloggio e prestazioni a favore delle famiglie sul modello ticinese.

Il rapporto presentato oggi dal Consiglio federale evidenzia un aumento sensibile dei costi dell'assistenza dovuti sia all'incremento dei beneficiari che a quello delle spese per singolo beneficiario.

Le spese per la salute sempre più elevate, la riduzione dei sussidi per pagare i premi di cassa malattia e una carenza di alloggi a prezzi abbordabili hanno costretto le fasce più vulnerabili della popolazione a rivolgersi all'assistenza, afferma COSAS in un comunicato.

Oltre la metà di beneficiari adulti in Svizzera non possiede un certificato di formazione professionale; queste persone sono quindi più esposte alla disoccupazione e anche se lavorano a tempo pieno non riescono a sfamare la famiglia, afferma un comunicato. Per permettere a queste persone di integrarsi in modo stabile nel mondo del lavoro sono necessari programmi di riqualifica professionale.

Studi recenti hanno inoltre dimostrato che sempre più persone non riescono a coprire i costi di alloggio e devono rivolgersi all'assistenza sociale, sottolinea COSAS ribadendo la necessità di costruire case a pigione moderata.

Le prestazioni offerte dalle famiglie da alcuni cantoni, fra cui il Ticino, sono un modo efficace di lottare contro la povertà e ridurre il numero di minori in assistenza. Dovrebbero quindi essere estese a tutti i cantoni, sostiene l'associazione.

Infine COSAS chiede di evitare che le varie revisioni dell'AI, delle prestazioni complementari e dell'assicurazione contro la disoccupazione provochino un aumento dei beneficiari dell'assistenza. Quest'ultima infatti, essendo l'ultimo ricorso per le persone che necessitano aiuti, risente particolarmente dei tagli alle prestazione delle assicurazioni sociali.