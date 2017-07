Cresce il mercato mondiale degli smartphone, +5% nel 2017

È in salute il mercato mondiale degli smartphone, che nel 2017 crescerà del 5% raggiungendo 1,6 miliardi di unità. Lo prevede la società di ricerca Gartner.

Gli analisti diffondono invece stime di segno opposto per il mercato complessivo dei dispositivi personali - che include telefonini, tablet e computer - per cui si prevede quest'anno una flessione dello 0,3% a quota 2,3 miliardi di pezzi, con una ripresa pari al +1,6% nel 2018. A pesare il comparto pc, per cui nel 2017 si attende un calo del 3%, meno accentuato rispetto agli ultimi anni.

A trainare il mercato degli smartphone sono sia i modelli di fascia alta come l'iPhone, sia i modelli "basic", che quest'anno registreranno un incremento del 6,8% a quota 686 milioni di unità.