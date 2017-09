Crisi dei Rohingyas: aiuto urgente di Terre des hommes

Di fronte alla crisi dei Rohingyas, in fuga dalla Birmania, l'ong svizzera Terre des hommes (Tdh) ha deciso di rafforzare la sua presenza in Bangladesh nei pressi della frontiera, in risposta a un appello lanciato dal governo bengalese.

In una nota odierna, l'organizzazione si dice pronta ad attivare le sue attività urgenti, in concertazione con le autorità e l'insieme del personale umanitario presente in loco. Tdh è in contatto con le Nazioni Unite per coordinare questo intervento rapido, viene precisato.