Croazia: domani amministrative, test per premier Plenkovic

In Croazia si vota domani per le elezioni amministrative, considerate un test cruciale per il premier conservatore Andrej Plenkovic.

Il governo di quest'ultimo è andato in crisi nelle scorse settimane con la dissoluzione della coalizione composta dalla sua Unione democratica croata (Hdz, conservatori) e dalla nuova formazione centrista e populista Most (Il Ponte).

Gli elettori chiamati alle urne sono 3,7 milioni e dovranno scegliere fra 47'601 candidati in lizza per 9'500 incarichi.

Verranno eletti 555 sindaci e i componenti dei consigli comunali, insieme ai rappresentanti delle 21 province. Si voterà in oltre 6'600 seggi elettorali, con il monitoraggio da parte di circa 12 mila osservatori. La situazione più incerta e significativa riguarda la capitale Zagabria, dove il sindaco in carica dal 2000 Milan Bandic, ex socialdemocratico e attualmente indipendente, mira a riconfermarsi per il sesto mandato consecutivo.