CSt: Confederazione dovrà acquistare veicoli elettrici

È così stata approvata una mozione del consigliere nazionale Yannick Buttet (PPD/VS) che chiede alla Confederazione di fungere da modello per quanto riguarda la mobilità elettrica.

Invitando i colleghi a bocciare la proposta, Werner Luginbühl (PBD/BE) ha ricordato che già oggi l'Amministrazione federale acquista veicoli ecologici, così come prevede la pertinente ordinanza, che è tuttavia elaborata in modo tecnologicamente neutro. In molte zone, in particolare periferiche, l'impiego di veicoli elettrici è inoltre impossibile, ha aggiunto il bernese.

Per Didier Berberat (PS/NE), invece, utilizzando veicoli elettrici la Confederazione darebbe però un segnale positivo. Il testo di Buttet - ha inoltre affermato il neocastellano ricordando anche che il TCS sostiene l'atto parlamentare - non è formulato in modo assoluto: l'obbligo varrebbe unicamente se economicamente e tecnicamente fattibile. Al voto, il plenum l'ha seguito con 22 voti contro 19.