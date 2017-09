Curdi, annunciata vittoria indipendenza

Secondo la commissione, a favore dell'indipendenza ha votato il 92% circa dei votanti.

La vittoria del 'sì', con la stessa percentuale, era stata anticipata ieri sera dalla televisione curda Rudaw e dal presidente della regione autonoma, Massud Barzani, in un discorso televisivo.

Il risultato non è legalmente vincolante, ma Barzani ha invitato il governo centrale di Baghdad e i Paesi vicini a rispettare la volontà espressa dagli elettori curdi. Un appello rivolto in particolare a Turchia e Iran, che hanno manifestato la loro contrarietà all'iniziativa.

Il primo ministro iracheno Haidar al Abadi, sempre ieri sera, aveva ribadito che il referendum è "incostituzionale" e quindi il governo centrale non intende avviare negoziati in base ai risultati, come chiesto da Barzani. Il premier ha anche intimato alle autorità della regione curda di cedere la gestione degli aeroporti curdi, minacciando in caso contrario di bloccarli a partire da venerdì.

"Invece di minacciare - ha affermato da parte sua Barzani - accettate di avviare un dialogo amichevole, così che possiamo diventare in futuro dei buoni vicini".