Cyberattacco: colletta online per cyber armi rubate a Nsa

È in vendita online un nuovo pacchetto di strumenti per lo spionaggio informatico sottratti all'Agenzia statunitense per la sicurezza nazionale (Nsa) e hacker 'buoni' si mobilitano per comprarlo, lanciando una colletta per raccogliere i 23'000 dollari necessari.