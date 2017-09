De Quattro: Cassis, un ottimo messaggio per tutte le minoranze

La "ministra" vodese constata tuttavia che le donne sono ancora costrette ad aspettare.

"Nel 2017 la rappresentanza femminile non è tuttora una priorità, e ciò mi delude", ha fatto sapere la vodese. A suo avviso, il fatto che oggi sia stato eletto un uomo non significa che in occasione della prossima elezione in Consiglio federale il posto spetterà ad una donna.

La de Quattro vedrebbe di buon occhio un doppio ticket femminile del PLR, composto ad esempio dalla presidente del partito e consigliera nazionale Petra Gössi (SZ) e dalla consigliera agli Stati Karin Keller-Sutter (SG), oppure dalla consigliera nazionale Christa Markwalder (BE) e dalla consigliera nazionale Doris Fiala (ZH).