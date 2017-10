Disturbi depressivi in gravidanza per quasi 1 gestante su 5

Anche se per molte è un momento magico, la gravidanza può divenire un incubo per una quota non indifferente di donne: infatti il 15-20% delle gestanti soffre di sintomi depressivi, e l'8-10% di vera e propria depressione clinica, che richiede un trattamento specifico.

Lo spiega all'agenzia di stampa italiana Ansa, alla vigilia della giornata mondiale della salute mentale, Carmine Pariante del King's College di Londra, che in una sperimentazione clinica pubblicata sul Journal of Clinical Psychiatry ha dimostrato l'efficacia di una terapia con grassi omega-3 (quelli di pesci come il salmone).

La gravidanza può presentare delle insidie per la salute mentale di molte donne. Sono più a rischio coloro che hanno già un vissuto di disturbi depressivi, ma anche donne con un'esperienza di maltrattamento o traumi dell'infanzia "che aumenta il rischio di depressione in gravidanza di 10 volte", spiega Pariante.

"La depressione in gravidanza è l'ultimo tabù da superare - afferma -. Ci sono troppe aspettative nei confronti della gestante (che tutti si aspettano sia felice) che le rendono anche più difficile chiedere aiuto. Infatti - sottolinea - oltre metà dei casi di depressione post-partum è in realtà l'esito di una depressione in gravidanza non curata".

Inoltre, ancor più della depressione post-partum, i disturbi depressivi della gestante si riflettono sulla salute del nascituro: sono associati a disturbi mentali (depressione e ansia) che si manifestano a partire dall'adolescenza; c'è anche un rischio di parto prematuro.

È quindi importante che la problematica sia riconosciuta e gestita tempestivamente con farmaci e/o la psicoterapia o con l'integrazione con omega-3. Questi, dati alle gestanti ad alte dosi, hanno dimostrato un chiaro effetto antidepressivo. "Nel nostro studio abbiamo valutato gli omega 3 come unica terapia per otto settimane, in gestanti con diagnosi di depressione - spiega -. Due donne su 3 sono migliorate dopo 8 settimane, un risultato significativo rispetto al placebo".