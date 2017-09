Donazione organi: giornata europea oggi a Berna

La Svizzera oggi è il paese ospitante della Giornata europea della donazione di organi. Si tratta della prima volta e per l'occasione in Piazza Federale a Berna sono state organizzate varie iniziative, con concerti gratuiti, cibo da strada, stand informativi.

A livello europeo la Svizzera figura nell'ultimo terzo per tasso di donazione di organi. Nel 2016 ce ne sono state 111, ossia 13,3 per milione di abitanti. Parallelamente il numero di pazienti in attesa di un organo è cresciuto a 1480, il 7% in più rispetto al 2015.

Dal 1996 il Consiglio d'Europa organizza ogni anno la Giornata europea della donazione di organi (European Day for Organ Donation and Transplantation, EODD) con la collaborazione di uno Stato membro. Questa volta hanno avuto luogo per la prima volta nello stesso giorno quella nazionale, quella europea e quella mondiale.

Capofila per l'organizzazione dell'evento odierno è la fondazione Swisstransplant. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) collabora come partner. A Berna, fra gli altri, sono giunti esponenti del settore della sanità, note personalità nonché donatori e beneficiari di organi.