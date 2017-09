Droni: Skyguide presenta applicazione per spazio aereo più sicuro

Il sistema comprende un'applicazione per smartphone: l'utilizzatore di drone può registrarsi e presentare il piano di volo a Skyguide, che l'approverà o domanderà delle modifiche. In seguito sia l'utente che Skyguide potranno seguire l'oggetto, come pure altri simili nelle vicinanze.

In tal modo si potrà risalire rapidamente ai piloti di droni che entrano in spazi proibiti o che sono in rotta di collisione con altri apparecchi, con la possibilità di entrare velocemente in contatto telefonico.

Secondo Skyguide l'integrazione dei droni nel sistema di sicurezza area è assolutamente necessario. Stando a stime dell'Ufficio federale dell'aviazione civile nel 2016 sono stati venduti in Svizzera almeno 100'000 droni, un numero destinato ad aumentare nei prossimi anni.