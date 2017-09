Edward McMullen nuovo ambasciatore americano a Berna

Il governo americano ha nominato Edward McMullen ambasciatore in Svizzera e nel Liechtenstein. Lo ha annunciato oggi il servizio stampa della Casa Bianca, precisando che il prescelto è stato attivo per 31 anni sul fronte della politica e degli affari.

Consulente politico, McMullen sostituirà Suzy Levine, che aveva rassegnato le dimissioni dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane. La nuova nomina deve ancora essere ratificata dal senato.

Il nome dell'esponente repubblicano circolava già da diverse settimane. McMullen è reputato l'architetto del trionfo elettorale di Trump nelle primarie in Carolina del Sud, uno stato chiave sulla via del presidente verso Washington.

Considerato molto vicino a Trump - i due si conoscono da parecchi anni - McMullen ha un'agenzia di consulenza per aziende (la McMullen Public Affairs con sede a Columbia, Carolina del Sud) e conosce da tempo la Svizzera: nel 1995 ha partecipato a un programma per giovani imprenditori dell'American Swiss Foundation, una fondazione che cura i rapporti fra i due paesi. È inoltre spesso in viaggio in Svizzera e in Italia.