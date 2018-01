Egitto: ex premier di Mubarak rinuncia a presidenziali

L'ex primo ministro di Hosni Mubarak, Ahmed Chafiq, ha rinunciato a candidarsi per le elezioni presidenziali in Egitto, in programma quest'anno.

Era considerato il principale avversario dell'attuale capo dello Stato, Abdel Fattah Al Sisi, anche se il generale è praticamente certo della riconferma.

"La mia assenza di oltre cinque anni forse non mi ha permesso di seguire con attenzione cosa sta avvenendo nella nostra nazione in termini di sviluppo e crescita, nonostante le difficili condizioni provocate dal terrorismo e dalla violenza. Non sarei la persona ideale per guidare il Paese", ha spiegato su Twitter Chafiq, che nel 2012 si era trasferito negli Emirati Arabi dopo la sconfitta alle presidenziali contro il candidato dei Fratelli Musulmani Mohammed Morsi.

Il suo recente ritorno in Egitto aveva scatenato le critiche feroci da parte dei media filo-governativi.