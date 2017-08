Elettricità: previsto lieve aumento del prezzo medio nel 2018

Il prezzo medio dell'elettricità per le economie domestiche elvetiche dovrebbe crescere dello 0,75% nel 2018. Questa progressione è causata dell'aumento della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) attuato dal Governo.