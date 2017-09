Elezione CF: PLR, "tre candidati capaci, validi e competenti"

I tre dispongono dell'esperienza politica per diventare consiglieri federali. Walti ha anche affermato che l'eletto porterà avanti la politica del PLR in seno all'esecutivo, e cioè "più posti di lavoro, una socialità finanziata in modo sicuro e la via bilaterale con l'Ue".

Walti si è inoltre rallegrato del fatto che gli altri partiti non hanno contestato il diritto del PLR ad avere un secondo seggio in governo. Il consigliere nazionale ha poi ricordato la decisione del suo partito di riservare uno dei due seggi liberali-radicali in governo alle minoranze linguistiche: "per noi è chiaro che uno dei due seggi PLR appartiene alla Svizzera latina", ha affermato.

In precedenza dell'Assemblea federale Jürg Stahl ha ricordato le decisioni prese nei giorni scorsi dai gruppi parlamentari: l'UDC sosterrà Cassis, i Verdi Moret e il PBD Maudet. Il PVL ha lasciato libertà di voto. PS e PPD non si sono ufficialmente espressi in favore di uno dei tre candidati.