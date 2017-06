Esponente Fatah, Muro Pianto resterà ad Israele

"Comprendiamo - ha detto Rajoub alla tv israeliana Canale 2 - che il Muro che il presidente Usa ha visitato sia sacro agli ebrei e che alla fine debba restare sotto sovranità israeliana. Non c'è argomento su questo. E' ovvio, è un posto sacro per gli ebrei".

Una dichiarazione attaccata da Hamas, il cui esponente Hazem Qassem, citato dai media palestinesi, l'ha definita "un crimine nazionale". Rajoub questa mattina sul suo blog ha precisato di non aver né pronunciato la parola 'Israele' né 'sovranità'. "Ho solo detto - ha spiegato dopo aver sottolineato che il presidente Usa non si è fatto accompagnare nella sua visita al Muro del Pianto da alcun funzionario israeliano - che Trump non ha riconosciuto la legittimità della loro sovranità sul luogo".