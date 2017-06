Ex capo campagna Trump ricevette 17 milioni dollari da Ucraina

In particolare Manafort - rivelano i media Usa - presentò i documenti al Dipartimento di Giustizia per registrarsi (con effetto retroattivo) come agente straniero per il lavoro prestato dalla sua azienda dal 2012 al 2014.

L'ex numero uno della campagna del tycoon è uno dei soggetti vicini al presidente americano le cui attività sono sotto esame da parte del consigliere speciale Robert Mueller nell'ambito delle indagini per il Russiagate.