"Fattoria degli orrori" di Hefenhofen TG: altri 39 cavalli all'asta

Dopo aver trascorso l'estate su alpeggi grigionesi e sangallesi, gli equini sono stati portati a fine settembre nel Centro di competenza servizio veterinario e animali dell'esercito a Schönbühl, alcuni chilometri a nord di Berna, dove l'asta è cominciata stamane.

L'interesse all'acquisto appare stavolta assai meno forte rispetto all'asta precedente, tenutasi sempre nella località bernese lo scorso 17 agosto e nella quale erano stati venduti 80 cavalli. Fino alla pausa cominciata alle 11 solo un terzo dei 39 animali aveva trovato un nuovo proprietario.

La maggior parte di essi sono stati venduti al prezzo di stima o poco più. L'asta di agosto aveva suscitato polemiche perché gli organizzatori avevano posto un limite massimo di 500 franchi in più del prezzo iniziale, dopo di che l'acquirente veniva tirato a sorte. La maggior parte degli equini era così finita nella mani di organizzazioni animaliste, che con i loro esponenti accorsi in gran numero avevano unito le forze per presentare offerte comuni. Il fatto aveva irritato non poco gli altri potenziali acquirenti, secondo cui parte degli animali sarebbe stata venduta a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato. Stavolta non è stato fissato un tetto massimo.

L'Ufficio veterinario del Canton Turgovia, responsabile per la vendita, ha deciso che i cavalli per i quali non sono state presentate offerte siano rimessi all'asta in un secondo turno partendo da 500 franchi al di sotto del valore di stima. I suoi responsabili si aspettano che l'asta si protragga ancora fino al tardo pomeriggio.

Lo scandalo della "fattoria degli orrori di Hefenhofen" era scoppiato agli inizi d'agosto, quando il "Blick" aveva pubblicato foto scattate da una ex dipendente dell'allevatore, che aveva riferito di tredici cavalli lasciati morire di fame in sei mesi. L'allevamento è stato nel frattempo chiuso e 250 animali - oltre ai cavalli anche maiali, bovini, pecore, capre e un lama - hanno dovuto essere trasferiti altrove.