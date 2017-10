Fed: Trump sta valutando Powell e Taylor per vertici

Il presidente statunitense Donald Trump sta considerando uno scenario in cui potrebbe nominare il governatore della banca centrale degli Usa (Fed) Jerome Powell e l'economista di Stanford John Taylor per le due posizioni di vertice del board della Fed.

Trump sceglierebbe uno come presidente e l'altro come vice: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders precisando che il presidente sta esaminando questa ipotesi ma che non esclude altre opzioni e che l'annuncio sarà fatto nei prossimi giorni.