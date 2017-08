Federazione turismo appoggia candidatura Sion 2026

La Federazione svizzera del turismo (FST) ha deciso di scendere in campo per appoggiare la candidatura di Sion per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026.

Ritenendo che lo spazio alpino necessiti di un nuovo impulso economico, l'associazione invita tramite un comunicato Consiglio federale e parlamento a sostenere senza riserve la candidatura elvetica.

La Svizzera ha buone possibilità di aggiudicarsi il prestigioso evento sportivo qualora dovesse entrare ufficialmente a far parte della rosa delle città in lizza fra cui il Comitato olimpico internazionale (CIO) sceglierà, indica la FST in una risoluzione adottata oggi all'unanimità nel corso della propria assemblea generale.

Stando alla nota, numerosi argomenti sono in favore del capoluogo vallesano. Tutta la regione delle Alpi ha bisogno urgentemente di nuovi stimoli, non sotto forma di sovvenzioni, bensì assicurando le basi per una gestione economica autonoma, anche a Olimpiadi terminate, motiva la FST.

Le recenti riforme in seno al CIO permettono di organizzare una versione della manifestazione a cinque cerchi sostenibile e ridimensionata, possibile anche in piccoli Paesi che dispongono già di buone infrastrutture come la Svizzera, prosegue il comunicato.

I Giochi olimpici regalerebbero inoltre alla Confederazione l'occasione unica di profilarsi a livello globale quale destinazione per vacanze invernali e la pratica di sport sulla neve, rinvigorendo il turismo nazionale, scrive l'associazione.

Swiss Olympic e il comitato di sostegno alla candidatura di Sion 2026 hanno consegnato a inizio agosto il dossier di fattibilità a Confederazione e Cantoni interessati dal progetto. Verrà ora analizzato da diversi organi, tra cui l'Ufficio federale dello sport. Le Camere dovranno poi pronunciarsi sul tema: una decisione dovrà essere presa entro fine 2018.