Fehraltorf (ZH): quattro bambini feriti in esplosione

Quattro bambini sono rimasti feriti, di cui due gravemente, in un'esplosione verificatasi oggi in un fienile a Fehraltorf (ZH). Sono stati trasportati in elicottero all'ospedale. Le cause della deflagrazione, che non ha provocato alcun incendio, non sono note.