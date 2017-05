Ferrovia San Gottardo: oggi "roll out" primo treno Giruno

Il cosiddetto "roll out" è previsto alle 12.30. In totale le FFS hanno ordinato 29 di questi treni che saranno in servizio lungo l'asse nord-sud da fine 2019.

Il nuovo convoglio può viaggiare fino a 250 km/h e offre oltre 800 posti a sedere su una lunghezza di 400 metri a doppia trazione. Per facilitare l'accesso ai disabili - ma anche agli anziani e ai genitori con passeggini - il treno dispone di pianali ribassati.

Ogni composizione è dotata di due servizi igienici accessibili alle persone in sedia a rotelle. I treni hanno inoltre toilette separate per uomini e donne. Ci sono anche "zone del silenzio", per le famiglie e business, prese elettriche in tutti i posti a sedere. Il Giruno è pure dotato della tecnologia Wi-Fi per connettersi ad internet.