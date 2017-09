Ferrovia Valle Reno riaprirà cinque giorni prima del previsto

Lo ha comunicato oggi la compagnia ferroviaria tedesca Deutsche Bahn (DB). La Confederazione ha comunque deciso di intervenire con ulteriori misure.

Oggi intanto vi è stato un ulteriore blocco su diverse tratte percorribili a sud della linea già interrotta presso Rastatt: un albero caduto ha paralizzato per ore il traffico ferroviario presso Emmendingen (D) in entrambe le direzioni. Per ore è rimasta inagibile anche la linea della Rheital, a nord di Friburgo.

Questi incidenti hanno fatto infuriare non solo i viaggiatori ma anche le associazioni di aziende attive nel trasferimento di merci, che lamentano importanti ripercussioni dal profilo finanziario. Per questo motivo l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha quindi deciso oggi di erogare indennità ulteriori agli operatori del traffico merci combinato su rotaia.