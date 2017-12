FFS: manutenzione delle toilette suscita controversie

Ciò riguarda comunque solo il 4% delle toilette, ha precisato all'ats Frédéric Revaz, portavoce delle FFS riferendosi a informazioni del Matin Dimanche. "Facciamo molto per migliorare la disponibilità e la pulizia di questi servizi. Il personale addetto è stato rafforzato negli ultimi anni".

Se si considera che nelle toilette dei treni lo sciacquone è azionato 135'000 volte al giorno, i problemi possono considerarsi rari, sostengono le FFS. Un guasto si verifica in media dopo 7500 utilizzi e la maggior parte dei casi sono risolti in giornata.

Per Marco Scherrer, responsabile dei sistemi sanitari alle FFS, le toilette ostruite rappresentano la prima causa dei problemi. "Sfortunatamente sono i viaggiatori a esserne all'origine", indica sul sito dell'ex regia federale.

Per rispondere alle esigenze in materia di protezione delle acque e dell'ambiente emanate nel 1999 dalla Confederazione, le FFS utilizzano toilette con un serbatoio di raccolta chiuso ed ecologiche. Sono dotate di un bioreattore, vera stazione di epurazione mobile.

Problema: una volta che il serbatoio è pieno occorre svuotarlo. Nel frattempo le toilette si chiudono automaticamente e sono inutilizzabili.

La compagnia ferroviaria capisce il malcontento dei clienti di fronte alla porta chiusa. "Non riduciamo i nostri sforzi", sottolinea Revaz. Ma il numero di WC non può essere aumentato per i treni regionali.

I treni regionali contano un numero inferiore di servizi igienici rispetto ai convogli di lunga percorrenza. Le FFS calcolano il numero di toilette in funzione del tempo tra due fermate. Per un tragitto inferiore ai quindici minuti, i viaggiatori dispongono di un bagno per tre carrozze, oltre tale durata di una toilette per vagone.

I treni regionali sono considerati dalle FFS come trasporti d'agglomerato o metropolitane. I passeggeri aspettano di scendere dal treno per andare in bagno.

Attualmente i treni dispongono di 2716 WC, dei quali 281 sono ancora toilette alla vecchia maniera. Circa 1375 sono attrezzati con un bioreattore e 1060 di un serbatoio per le acque reflue.