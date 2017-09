FFS: porte aperte in diversi cantieri a Losanna e Ginevra

Le FFS hanno deciso di aprire al pubblico le porte di diversi cantieri ferroviari nella zona di Ginevra e Losanna per questo week-end.

Tra i questi vi è anche il tunnel sotterraneo a Losanna, volto a ospitare i cavi che passano sotto la stazione, che a lavori ultimati dovrebbe raggiungere i 620 metri di lunghezza.

"Attualmente siamo a 560 metri, penso che ne avremo ancora per una decina di giorni", ha spiegato sul posto il capo del progetto Emilie Rascol.

Alla stazione di Losanna, i visitatori possono inoltre vedere alcune esposizioni, video in 3D e assistere a concerti, mentre anche a Renens (VD) è aperto al pubblico il grande cantiere della stazione.

A Ginevra i visitatori potranno accedere alle future stazioni previste per il collegamento ferroviario transfrontaliero Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA) di Eaux-Vives, Champel e Bachet.

Contattato dall'ats, il portavoce delle FFS Frédéric Revaz stima un primo bilancio positivo dell'iniziativa: "Abbiamo avuto una buona affluenza in tutti i luoghi a partire dalle 10". L'evento ha attirato soprattutto famiglie e persone anziane, affluite in particolare per osservare le nuove stazioni del CEVA.