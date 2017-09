FFS: traffico interrotto su versante sinistro lago Zurigo

I treni a lunga percorrenza tra Zurigo e Coira sono soppressi.

Per motivi non ancora accertati la linea di contatto nella stazione di Wädenswil è senza corrente dalle 14.15. Specialisti stanno tentando di risolvere il problema, ha indicato all'ats Franziska Frey, portavoce delle FFS, che non è stato in grado di indicare quando il traffico potrà essere ripristinato. Tra Au e Richterswil è stato organizzato un servizio sostitutivo di autobus.

Già la settimana scorsa, il mattino del 6 settembre, c'era stata una interruzione del traffico di diverse ore sulla stessa linea, percorsa ogni giorno da migliaia di pendolari, a causa del deragliamento di un vagone carico di pietrisco tra Au e Wädenswil.