Figlio bin Laden a lupi solitari, colpite ebrei e americani

"Avviso a coloro che cercano il martirio in Occidente": è il macabro titolo di un discorso di Hamza bin Laden, uno dei figli di Osama, in cui si danno direttive ai 'lupi solitari' e si individuano come bersagli principali gli ebrei, gli americani ed i loro interessi.