Filippine: Nestlé tra maggiori produttori rifiuti di plastica

Lo rivela oggi da Manila, capitale dello Stato insulare asiatico, l'organizzazione ambientalista Greenpeace, secondo cui il 17% dei resti di sacchetti e bottiglie rinvenuti è da far risalire al gruppo vodese.

Il 10% proviene invece dalla multinazionale anglo-olandese Unilever, mentre molti altri sono riconducibili all'indonesiana Torabika Mayora e alla locale Universal Robina. In totale, gli attivisti di Greenpeace hanno ammassato durante una settimana di lavoro su una spiaggia nei pressi di Manila più di 54'000 pezzi di plastica.

L'ong ha chiesto alle aziende, definite l'anello cruciale della catena per la lotta a questo tipo di rifiuti, di assumersi le responsabilità per i propri prodotti. "Abbiamo bisogno di una quota più alta di materiali riciclabili e della fine degli imballaggi monouso", ha detto dalle Filippine uno dei coordinatori delle operazioni sul posto, Michael Meyer-Krotz.

Secondo le stime dell'associazione a tutela dell'ambiente, otto milioni di tonnellate di plastica non biodegradabile finiscono in mare ogni anno, aggravando l'inquinamento delle acque: una gran parte sono imballaggi di confezioni. Il totale degli scarti galleggianti ammonta a circa 150 milioni di tonnellate.

Nelle Filippine, Paese che conta una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti, di cui molti in condizione di povertà, spesso prodotti quali caffè, shampoo, olio e dentifricio vengono venduti dalle società in piccoli pacchetti, che una volta usati finiscono direttamente in discarica, nell'ambiente o in mare. Stando a Greenpeace, solo Cina e Indonesia generano più spazzatura nelle acque delle Filippine.