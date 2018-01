Folla nelle strade in Svizzera per festeggiare l'anno nuovo

A Zurigo 200'000 spettatori si sono ammassati sulle rive del lago per assistere allo spettacolo pirotecnico. A causa delle nuvole basse, i razzi sono stati lanciati solo ad un'altezza di 100 metri di altezza, invece dei 350 metri abituali. Le forze di polizia sono state sempre più sollecitate con il passare delle ore. Gli agenti hanno dovuto intervenire per separare persone venute alle mani dopo aver bevuto un po' troppo. Non si segnalano però incidenti di rilevo.

Anche a Ginevra i festeggiamenti sulle rive del lago hanno attirato circa 200'000 persone malgrado la pioggia intermittente per assistere ai concerti offerti su quattro diversi palchi. La polizia è intervenuta per sedare alcune risse, ma non si segnalano danni.

A Losanna 5000 persone si sono radunate sulla piazza St-François per partecipare alla "silent disco" (discoteca silenziosa) e ballare ascoltando musica individualmente con cuffie o auricolari.

Come da tradizione a Basilea l'arrivo del nuovo anno è stato annunciato dalla campana della cattedrale, seguita poi da tutte le altre campane della città e da fuochi d'artificio sul Reno. Anche nella capitale federale la popolazione si è riunita sulla piazza della cattedrale per i dodici rintocchi di mezzanotte.