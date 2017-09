Formula E: Zurigo ospiterà prima gara in Svizzera nel 2018

La prima corsa di Formula E (ossia dedicata a veicoli con motori elettrici) in Svizzera si terrà il prossimo giugno a Zurigo.

Il Municipio della città ha dato oggi il via libera alla richiesta inoltrata da e-mobil Züri e dal comitato d'organizzazione dell'ePrix Zürich.

Lo hanno indicato i due enti in un comunicato diramato questa sera. In precedenza la manifestazione aveva già ottenuto l'avallo di Cantone e Confederazione. L'appoggio della città è fondamentale, perché altrimenti la ricerca di sponsor sarebbe stata parecchio ostacolata, rilevano i due enti.

Accanto alla gara automobilistica, le due associazioni intendono promuovere una manifestazione festiva per la cittadinanza attorno al tema della mobilità elettrica.

I due enti promettono sin d'ora di volere limitare al massimo i disagi in termini di rumore e blocco della circolazione.

Nel dicembre del 2015 il Consiglio federale aveva adottato una deroga al divieto di gare automobilistiche, che permette competizioni di Formula E dal primo aprile 2016.

Alla fine del 2015 pareva che Lugano sarebbe stata la prima città elvetica ad accogliere una tale competizione, ma poi il progetto era fallito dopo la rinuncia dello sponsor principale in seguito a considerazioni politiche - la sinistra aveva aspramente criticato la manifestazione. In seguito Zurigo ha inoltrato, con l'appoggio della città sul Ceresio, una candidatura per uno "Swiss ePrix".