Forte aumento fatturato nel 2016 grazie a jackpot milionario

Il jackpot da record - 70 milioni di franchi - del 2016 ha influito in modo determinante sul buon risultato finanziario complessivo dell'anno per lotterie e scommesse in Svizzera, chiusosi con un fatturato di 2,98 miliardi di franchi.