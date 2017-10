Francia: accoltella due ragazze a Marsiglia, ucciso

L'attacco è avvenuto verso le 13.45. Le due vittime avevano 17 e 20 anni, secondo quanto si apprende da fonti del sindacato di polizia Unsa-Police. Le ragazze sarebbero state una sgozzata, l'altra pugnalata al torace. La polizia conferma anche che l'aggressore ha gridato "Allah u akbar" prima di colpire le sue vittime, come riferito in precedenza dai testimoni. L'aggressore, un nordafricano di circa 25-30 anni, era noto alla polizia per precedenti reati di diritto comune.

Le indagini saranno condotte dalla procura antiterrorismo. L'ipotesi è di "omicidio a scopo terroristico, tentato omicidio di pubblico ufficiale, associazione per delinquere".

"Dopo l'attacco compiuto vicino alla stazione Saint-Charles, mi reco immediatamente sul posto", ha annunciato su Twitter il ministro dell'Interno francese, Gérard Collomb. Il ministero dell'Interno raccomanda agli utenti sui social di "non propagare false informazioni", "diffondete solo le notizie che arrivano da fonti affidabili", ha detto.