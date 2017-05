Francia: allarme rientrato, riaperta zona Louvre

L'area vicina al Museo del Louvre è il luogo dove il candidato di "En Marche!", Emmanuel Macron, ha previsto di festeggiare con i suoi sostenitori in caso di vittoria elettorale.

Nel dare l'allarme, una fonte della polizia citata dalla Dpa aveva parlato di una misura di sicurezza standard adottata in casi quali quello del ritrovamento di un pacco sospetto.

Intanto, secondo le prime tendenze riferite dal quotidiano belga Le Soir, Emmanuel Macron è in testa nei territori d'Oltremare francesi e, con una tendenza ancora più marcata, nel voto all'estero. I dati non rappresentano una sorpresa perché in entrambi i casi la sinistra è tradizionalmente maggioritaria.