Francia: Eliseo affida ruolo "ufficiale" a Brigitte Macron

La moglie del presidente sarà "rappresentante" della Francia ma per svolgere questo compito non percepirà alcuno stipendio. La presidenza francese ha pubblicato oggi sul suo sito tutti i dettagli del nuovo incarico di Brigitte in un documento intitolato "Carta di trasparenza sul ruolo della consorte del capo della Stato".

"Non si tratta di un ruolo istituzionale ma di un incarico che varrà soltanto per la durata del mandato di Emmanuel Macron", hanno precisato fonti vicine alla Première Dame.