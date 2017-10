Francia: ex ministro accusato di aggressione sessuale

Ai microfoni di France Info, la donna di 28 anni racconta di come nel 2010, durante un'opera di Wagner al teatro della Bastiglia di Parigi, fu vittima di palpeggiamenti da parte di Joxe, che a quell'epoca aveva appena lasciato un incarico al Consiglio costituzionale. Accuse che lui ora smentisce seccamente.

Se fossero confermati, i fatti accaduti durante il concerto all'Opera Bastille sarebbero comunque caduti in prescrizione secondo la legge in vigore in Francia. Fornia non si rivolgerà alla giustizia, ma l'ex ministro potrebbe invece querelarla.