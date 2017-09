Francia: "nel 2018 procreazione assistita per tutte le donne"

Intervistata da Rmc-BfmTv, Schiappa ha detto che la promessa del presidente Emmanuel Macron verrà dunque "mantenuta".

Dopo anni di riflessione, il Comitato nazionale per le questioni etiche (Ccne) si è pronunciato lo scorso giugno a favore della procreazione medicalmente assistita (Pma) anche per le lesbiche e i single.

Per il Ccne questa tecnica non deve essere appannaggio esclusivo delle coppie eterosessuali con problemi di fertilità. Favorevole alla "Pma per tutte", Emmanuel Macron, aveva detto che avrebbe atteso le conclusioni del Ccne. Come previsto, il parere del Comitato nazionale sembra dunque aprire la strada a una legge nel nuovo parlamento di Parigi.

Il comitato etico si era invece detto contrario alla Gpa, la gestazione per altrui, il cosiddetto "utero in affitto".