Francia: scende ancora la popolarità di Macron, al 37%

La popolarità del presidente Emmanuel Macron ha perso 8 punti negli ultimi due mesi, scendendo al 37%. Lo rivela un sondaggio condotto dall'istituto Elab il 5 e il 6 settembre per Les Echos e Radio Classique.

"Lo scetticismo vince, Lo sforzo di comunicazione e di pedagogia fatto dopo l'estate non è stato sufficiente per contenere a discesa" ha affermato Bernard Sananes, presidente di Elab. In calo anche il primo ministro, Edouard Philippe, che perde 5 punti arrivando al 32%.