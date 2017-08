Francia: sgomberati 2.200 migranti a nord di Parigi

I migranti sono stati redistribuiti in 18 centri sparsi in tutta la regione dell'Ile-de-France. Un gruppo è stato accompagnato in un nuovo campo a Porte de Versailles, a sud-est della capitale.

Un'operazione organizzata "in gran segreto" secondo Le Parisien, che ha provocato un'ondata di proteste da parte dei residenti e dei rappresentanti locali.

"Il prefetto della regione mi ha detto di non aver trovato altri posti nell'Ile-de-France", ha affermato Philippe Goujon, presidente del 15imo arrondissement, sottolineando di aver saputo "per caso che un campo con 500 migranti si sarebbe installato" nel quartiere.