Franco: euro al livello più alto dopo abbandono soglia minima

Non è comunque la prima volta che l'euro supera il limite di 1,17 franchi. Già la settimana scorsa la valuta europea aveva oltrepassato temporaneamente tale soglia, ma questa volta - siamo in un periodo festivo con pochi movimenti - il trend sembra essere di più lunga durata.

Dall'estate il franco ha continuato ad indebolirsi e, di conseguenza, l'euro ha guadagnato quasi 10 centesimi. Questa evoluzione potrebbe costituire una boccata d'ossigeno per l'industria d'esportazione elvetica, di cui la zona euro rappresenta circa la metà delle commesse. In novembre, per esempio, la Svizzera ha esportato merci per circa 20,5 miliardi di franchi, di cui 9,3 miliardi a destinazione dell'Eurozona.